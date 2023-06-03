Bankanın mobil uygulamasındaki açığını buldular. İki kardeş 16 milyar vurgun yaptı

Bankanın mobil uygulamasına sızıp, iki günde 16 milyar liralık vurgun gerçekleştiren iki kardeş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurguna ilişkin soruşturma tamamlandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına göre kardeşler, iki günde 70'e yakın işlemle toplam 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki kardeş önce cep telefonu, sonra da BMW marka otomobil aldı. Ardından borcu olan akrabalarına para gönderdi.

Bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalanan iki kardeşten Emre Gezek'e polisler "Bu silahı neden taşıyorsun?" diye sordu. Gezek ise "Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız" diye cevap verip hesabındaki paradan bahsedince gerçek ortaya çıktı.

"ART NİYETLİ OLSAM YURTDIŞINA KAÇARDIM"

Sabah Gazetesi’nden Dilek Yaman Demir’in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için başlatılan soruşturmada iki kardeş adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Emre Gezek ifadesinde "Hisse senedi hesabından 'Para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. Telefon ve araba aldıktan sonra akrabaların hesaplarına para havale ettik. Geri kalan parayı devlete bağışlayacaktık" dedi.

Recep Gezek ise, "Eğer bu işlem suç ise niye para çekmemize onay verdiler. Art niyetli olsaydım 16 milyarı alır yurtdışına kaçardım" diye ifade verdi. Savcılık, iki kardeş hakkında, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kurumun günlük zararının, ödeme gününe göre faiz ve masraf ilave edilmek kaydıyla 1 milyon 239 bin 654 TL olduğu kaydedildi.