Bankta bulunan sırt çantası fünye ile patlatıldı

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir parkta meydana gelen olayda, Parktaki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

PATLATILAN ÇANTADAN İÇKİ ŞİŞESİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı çantanın bulunduğu yerdeki cadde ve parkları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasından çok sayıda içki şişesi çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.