Bankta oturan vatandaşa otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Bankta oturan vatandaşa otomobil çarptı
Tekirdağ’da karşıdan gelen otomobile çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yolun kenarındaki bankta oturan vatandaşa çarptı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yola çıkmış olan otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan bankta oturan bir kişiye çarptı.

Kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Hisar Sokak üzerinden Gazi Osmanpaşa Caddesi’ne doğru yolculuk eden Umut C.’nin kullandığı otomobilin önüne 37. Sokak’tan gelen bir araç çıktı. Karşısına gelen araca çarpmamak için manevra yapan Umut C.’nin kullandığı araç önce kaldırıma sonra da bankta oturmakta olan Kutluhan K.’ya çarptı.

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Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kazanın gerçekleştiği alana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşa olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından vatandaş ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kutluhan K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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