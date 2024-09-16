Narin'in tutuklanmayan tek ağabeyiydi. Baran Güran Diyarbakır Barosu’na başvurdu

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü bulan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Narin cinayeti soruşturması kapsamında aralarında Narin’in annesi, ağabeyi, amcalarının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

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Hakkında soruşturma açılmayan Narin'in ağabeyi Baran Güran, Diyarbakır Barosu’na başvurarak, kardeşinin cinayetinin aydınlatılması için hukuki destek talebinde bulundu.

Güran’ın baroya yaptığı yazılı başvuruda şu ifadelere yer aldı:

“Fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu'ndan hukuki destek talebinde bulunuyorum.”

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