Barbie nasıl doğdu nasıl efsane oldu

Ruth’un ileride Barbie adıyla meşhur olacak tasarımı, kızı Barbara ve arkadaşlarının oynadıkları kağıt bebeklerinden ilhamla yaratılmıştı. Ruth, kızını izlerken oyuncak pazarında ciddi bir boşluk olduğunu fark etti. Şöyle ki o dönemde oyuncak bebekler sadece çocuklara hitap ediyordu ama iyi tasarlanmış bebekler pek ala yetişkinlere de hitap edebilirdi.

İlk Barbie oyuncağı piyasaya 3 dolardan sürüldü ve ilk yılda 300.000 adet satış rakamına ulaştı. Talep o denli fazlaydı ki Ruth, Mattel Creations adlı şirketinin bu seriye yeni tasarımlar eklemesi gerektiğini düşündü. Bu düşünceyle zaman gelip geçerken 1961 yılında Barbie’ye yeni bir arkadaş geldi. Bu yeni oyuncak Barbie’nin erkek arkadaşı olarak dünya çapında şöhret kazanacak olan Ken’den başkası değildi.

Barbie'nin görünümü on yıllar boyunca zamanın beğenilerini yansıtacak şekilde değişti ve zaman zaman da gelişti. 1950'lerde kemerli kaşları, kırmızı dudakları ve dünyanın en iyi elli tasarımcısı tarafından tasarlanan kıyafetleriyle Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe gibi yıldızlara benzeyen Barbie, 1960'larda Jackie Kennedy'den esinlenilen sofistike bir tarza büründü. 1980'lerin ortalarında ise omuz vatkaları ve taytlar giymeye başladı.

Tarihi boyunca Barbie'nin yüzü pek çok tartışmaya konu oldu. Barbie 1950'lerde ilk kez sahneye çıktığında yandan yandan bakıyordu. Ancak 1970'lerde büyüyen feminist hareket Mattel Creations şirketini değişiklik yapmaya itti. Barbie'nin gözleri bu tarihten sonra ilk kez öne bakar hale getirildi ve bu görünüş oldukça beğenildi.

Barbie'nin yüzü gibi vücudunun orantıları da uzmanlar ve basın mensupları tarafından mercek altına yatırıldı. Mattel Creations tasarımcıları Barbie’nin sahip olduğu uzun bacakları, büyük göğüsleri ve ince beliyle kadın formuna dair gerçekçi olmayan bir vizyon sunmakla ve genç kızlar arasında olumsuz bir beden imajını teşvik etmekle suçlandı. Fakat bu eleştirilerin karşılık bulması çok daha sonralara kalacaktı…

Mattel Creations tasarımcıları, 2016 yılında oldukça radikal bir karar alarak olumlu bir beden imajını ve daha fazla etnik çeşitliliği teşvik eden yeni bir Barbie serisini tanıttılar. Seride uzun ve minyon vücut tiplerinin yanı sıra daha kıvrımlı bir vücuda sahip bir figür de yer alıyordu. Ayrıca yedi yeni cilt tonu ve aralarında afro ve kıvırcık kızıl saçların da bulunduğu yirmi dört yeni saç modeli de yine bu sırada tanıtıldı.

Barbie'nin görünüşüne yöneltilen eleştirilere rağmen, Mattel Creations firması her zaman bebeğin amacının -yaratıcısı tarafından öngörüldüğü gibi- genç kızları olmak istedikleri her şey olmaya teşvik etmek olduğunu savundu.

Barbie yıllar içinde 180'den fazla farklı kariyere sahip oldu. İlk kadın astronot Valentina Tereshkova'nın anısına 1963 yılında astronot oldu. 1970'ler boyunca hostes olarak gökyüzüne çıktı ve 1990'da pilot oldu. 1992 yılında ilk kez başkanlığa adaylığını koydu ve çeşitli askeri görevlerde bulundu. Barbie 2011'den bu yana her yıl bilgisayar mühendisi ve mimar gibi kadınlar tarafından yeterince temsil edilmeyen yeni bir kariyere sahip oldu.

Barbie uzun yaşamı boyunca manşetlerin bir numaralı konuğu oldu. 2004'te uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ken'den ayrıldığı haberi kimi şok etmedi ki! Şükür ki 2011'de yeniden bir araya geldiler ve bu aşk günümüze kadar devam etti.

BARBİE BEYAZ SAHNEDE

Barbie şimdilerde kariyerine beyaz perdede devam ediyor. 2023 yılında vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’in oturduğu filmin konusu, Barbie ve Ken’in Barbieland’daki hayatlarını ve gerçek dünyaya geçişlerini konu alıyor. Başrolde Margot Robbie, Barbie karakterini canlandırırken, Ryan Gosling ise Ken karakterini canlandırıyor. Filmde ayrıca Kate McKinnon, Issa Rae gibi isimler de yer alıyor.