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Barcelona Valencia'yı tek golle geçti

Barcelona, Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:28
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Barcelona Almeria mağlubiyetini unutturdu

Barcelona Valencia'yı tek golle geçti
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İspanya La Liga'nın 24. haftasıdna Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0'lık skorla kazandı.

RAPHİNHA GALİBİYETİ GETİRDİ
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 15. dakikada Raphinha'dan geldi. Katalanlar, 55. dakikada Ferran Torres ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Barça, 59. dakikada Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümünü 10 kişi oynadı. 
ALMERİA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURDU
Geçen hafta Almeria'ya mağlup olan Barcelona, tekrar kazanarak puanını 62'ye yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile olan farkı 10'a çıkardı. Son 10 maçta 8. kez yenilen Valencia, 23 puanla 19. sırada kaldı.
 

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