Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı

Beko, İspanya devi Barcelona'nın resmi ev aletleri ve antrenman ortaklığını yapıyor.
Barcelona'nın karıştığı şike skandalı sonrası bu anlaşma sona ermek üzere.
Barça-Gate adı verilen skandal sonrasında Koç Holding Yönetim Kurulu Ali Koç imzasıyla, Katalan ekibiyle devam eden anlaşmayı dondurma kararı aldığını iletti.
Barcelona’nın şikeyle adının anılmasının markanın değerini etkileyeceğini düşünen Koç Holding bu kararını FC Barcelona yönetimine bildirdi.
Katalan kulübünün aleyhine devam eden soruşturmadan aklanması durumunda sponsorluk anlaşmasına dönüleceği yönünde bildirim de yapıldı.
(Fotospor)
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