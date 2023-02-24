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Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı

İspanyol devi Barcelona ile ortaklığını sürdüren Beko, Ali Koç'un imzasıyla flaş bir karar aldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:45
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şike iddiaları nedeniyle çekiliyor

Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
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Beko, İspanya devi Barcelona'nın resmi ev aletleri ve antrenman ortaklığını yapıyor.

Barcelona'nın karıştığı şike skandalı sonrası bu anlaşma sona ermek üzere.

Barça-Gate adı verilen skandal sonrasında Koç Holding Yönetim Kurulu Ali Koç imzasıyla, Katalan ekibiyle devam eden anlaşmayı dondurma kararı aldığını iletti.

Barcelona’nın şikeyle adının anılmasının markanın değerini etkileyeceğini düşünen Koç Holding bu kararını FC Barcelona yönetimine bildirdi. 

Katalan kulübünün aleyhine devam eden soruşturmadan aklanması durumunda sponsorluk anlaşmasına dönüleceği yönünde bildirim de yapıldı.

(Fotospor)

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