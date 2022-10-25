Barcelona A tak�m�nda 1 gol 1 asiste imza att�: Emre Demir �ov yapt�

Ge�en sezonun ara transfer d�neminde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan ve ikinci tak�mda forma giyen 18 ya��ndaki Emre Demir, ge�en haftadan itibaren A tak�ma al�nm��t�.

Emre Demir, A tak�mdaki antrenmanlar� s�rd�r�rken, Barcelona bug�n gen� futbolcunun antrenmanda �ov yapt��� g�r�nt�leri yay�nlad�.

G�r�nt�lerde Emre Demir 1 gol atarken, 1 de asist yap�yor.

Payla��lan g�r�nt�ler k�sa s�rede b�y�k be�eni kazand�.