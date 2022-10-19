18 yaşındaki Emre Demir Barcelona A takımına alındı

İspanya'da ezeli rakibi Real Madrid'e 3-1 yenilerek liderliği kaptıran Barcelona'da flaş bir karar alındı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan ve bugüne kadar ikinci takımda yer alan 18 yaşındaki Emre Demir, A takıma alındı.

Emre Demir, A takımdaki ilk antrenmanına bugün çıktı.

Barcelona teknik heyetinin Emre Demir'i maç kadrosuna alıp almayacağı merakla bekleniyor.