18 yaşındaki Emre Demir Barcelona A takımına alındı

İspanya'da ezeli rakibi Real Madrid'e 3-1 yenilerek liderliği kaptıran Barcelona'da flaş bir karar alındı.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan ve bugüne kadar ikinci takımda yer alan 18 yaşındaki Emre Demir, A takıma alındı.
Emre Demir, A takımdaki ilk antrenmanına bugün çıktı.
Barcelona teknik heyetinin Emre Demir'i maç kadrosuna alıp almayacağı merakla bekleniyor.
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