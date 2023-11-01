Barcelona Feyenord'un yıldızını istiyor

Feyenoord'un yıldızı Santiago Gimenez, Barcelona'nın listesinde. Katalan ekibi Gimenez'i yakından takip ediyor.

Barcelona Feyenord'un yıldızını istiyor

ESPN Barcelona'nın Santiago Gimenez'i yakından takip ettiğini açıkladı. Avrupa'dan da birçok takımın genç futbolcuyu izlediği vurgulanırken gözler Hollanda ekibine çevrildi.
Haberde, Gimenez'in Cruz Azul'den Feyenoord'a Transfer olduğu günden bu yana Barcelona tarafından takip edildiği belirtilirken bu sezonki performansının ardından genç futbolcunun daha da yakından izlendiği belirtildi.

Katalan ekibi, Atletico Parananse'den Vitor Roque'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti.
36 yaşına giren Robert Lewandowski'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a olası transferini göz önünde bulunduran Barcelona yönetimi, forvet hattına yeni bir ismi katmak istiyor.
Ancak kulübün şu andaki öncelikli hedefinin orta saha ve bek pozisyonlarının olduğu ve finansal sorunların devam etmesi nedeniyle Gimenez transferinin yakın zamanda gerçekleşmesi zor.
Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve harcama limitleri nedeniyle Katalan ekibinin Roque'yi de devre arasında kadrosuna kaydettirememe ihtimali var.

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