Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkan ilk ekipler belli oldu. Barcelona'ya kötü sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda, grup aşamasının dördüncü haftasında 8 maç oynandı.

KAYNAK: AA
Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkan ilk ekipler belli oldu. Barcelona'ya kötü sürpriz

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla başladı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, Manchester City, konuk ettiği Young Boys'u ilki penaltıdan olmak üzere 23. ve 51. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Aynı grupta, konuk olduğu Kızılyıldız'ı 2-1'le geçen Leipzig de üst turu garantileyen diğer takım oldu.

Milan, konuk ettiği Paris Saint-Germain'i (PSG) 12. dakikada Rafael Leao, 50. dakikada Olivier Giroud'un golleriyle 2-1 yendi. Fransa ekibinin tek golü, 9. dakikada Milan Skriniar'dan geldi.

Sürpriz sonuca ise Shakhtar Donetsk imza attı. H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanan Barcelona'yı, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda ağırlayan Shakhtar Donetsk, 40. dakikada Danylo Sikan'ın fileleri havalandırmasıyla sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0

Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0

Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre): 3-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2

Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0

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