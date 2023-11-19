Barcelona Real Madrid'i 5-0 yendi. El Clasico'da böyle fark görülmedi

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i 5-0 mağlup etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barcelona Real Madrid'i 5-0 yendi. El Clasico'da böyle fark görülmedi

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 9. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Barcelona, ezeli rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Aitana Bonmati Conca, 43. dakikada Caroline Hanse, 45. dakikada Maria Francisca Caldentey, 89. dakikada Claudio Pina ve 90. dakikada Victoria Lopez Serrano kaydetti.

BARCELONA LİGDE KAYIPSIZ
Bu skorla birlikte Barcelona ligde 9'da 9 yaptı ve 27 puana yükseldi. Real Madrid ise 21 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Huelva ile karşı karşıya gelecek.

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