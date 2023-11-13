Ezgi Mola Barcelona'dan ev aldı. 700 bin Euro'dan başlıyor

Anne olmak için gün sayan oyuncu Ezgi Mola, Barcelona’nın El Born bölgesinden ev aldı.

Ezgi Mola Barcelona'dan ev aldı. 700 bin Euro'dan başlıyor

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile mayıs ayında evlenen ve anne olmak için gün sayan Ezgi Mola büyük bir yatırım yaptı. Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük ilgi gören ve ardından da Netflix'e iş yapan Ezgi Mola ve eşi bebek doğmadan önce İspanya’nın meşhur şehri Barcelona’dan ev aldılar.

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Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Mutlu çift İspanya’nın meşhur şehri Barcelona’dan ev aldı. Tercihlerini de tarihi 13. yüzyıla dayanan Barcelona’nın El Born bölgesinden yaptı.

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700 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR

Orta Çağ mimarisiyle inşa edilmiş sokakları ve hareketli gece yaşamıyla bilinen bu bölgede ev fiyatları 700 bin Euro’dan (21.5 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro’ya kadar çıkıyor.

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İspanya en az 500 bin Euro’luk ev satın alan yabancılara oturma izni veriyor. Bu izin Avrupa Birliği ülkelerinde de serbest dolaşım hakkı anlamına geliyor.

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