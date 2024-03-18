Barcelona kırmızıda geçti

Civitas Metropolitano'da oynanan maçta Barcelona, 38. dakikada Joao Felix, 47. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Fermin Lopez'in golleriyle galibiyeti elde etti. Barcelona'dan teknik direktör Xavi, 42. dakikada kırmızı kart görürken, Atletico Madrid'den Nahuel Molina ise maçın sonlarına doğru kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Barcelona, son beş maçında dördüncü galibiyetini alarak puanını 64'e yükseltti; Atletico Madrid ise 55 puanda kaldı. Gelecek hafta Atletico Madrid, Villarreal'e konuk olacak, Barcelona ise Las Palmas'ı evinde ağırlayacak.