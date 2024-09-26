Barcelona'dan Arda Güler şikayeti

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Barcelona'dan Arda Güler şikayeti

Barcelona'nın şikayeti sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Arda Güler paylaşımını sildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Arda Güler’in fotoğrafını "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" sözlerini sarf etti. Yapılan bu paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağarken sürpriz bir gelişme yaşandı.

BARCELONA ŞİKAYET ETTİ PAYLAŞIM KALDIRILDI

Arda Güler’in sık sık karşılaştırıldığı Lamine Yamal’ın kulübü Barcelona söz konusu paylaşımı UEFA’ya şikayet etti. Lamine Yamal’ın daha iyi olduğunu iddia eden Barcelona paylaşımı kaldırttı.

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