Barcelona'dan flaş karar

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Avrupa'da alınan üst üste başarısız sonuçların ardından bu sezon ligdeki performans yüzleri güldürse de ekonomiye derman olmadı.

KULÜP KANALINA VEDA

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mali sorunlar yaşayan Barcelona, tasarrufa gitmek için kulüp kanalı olan Barça TV'yi kapatacak. Önümüzdeki sezon futbolcu sözleşmelerinde radikal kararlar alınacak. Taraftarların ısrarla istediği Messi'yi takıma döndürmek için futbolcular da fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.