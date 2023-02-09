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Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

İspanyol devi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 22:11
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Barcelona'dan saygı duruşu

Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
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Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından anlamlı bir harekette bulundu.

İspanyol ekibi bugün yaptığı antrenman öncesi depremde ölenler için saygı duruşunda bulundu.

LAPORTA: YANINIZDAYIZ
Dünya devi Barcelona’nın başkanı Joan Laporta, yaşanan depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Laporta, “Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Barcelona'nın resmi Türkçe hesabı dün de, "FC Barcelona, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen tüm insanların yanındadır. Kulübümüz, Barça Vakfı ile düzenli olarak işbirliği yapan ve hali hazırda bölgede görev yapmakta olan insani yardım kuruluşları aracılığıyla depremzedelere desteğini gösterecektir" paylaşımını yapmış ve aynı zamanda bağış kampanyası başlatmıştı.

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