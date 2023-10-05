Barcelona'ya Lewandowski şoku

Editör: Fatma Demirkaya
İspanyol devi Barcelona, Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinden sakatlandığını ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bu sezon Polonyalı 10 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.
Editör: Fatma Demirkaya
İspanyol devi Barcelona, Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinden sakatlandığını ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bu sezon Polonyalı 10 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.