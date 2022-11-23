''Barınamıyoruz'' davası başladı

ANKA'da yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan sanıklardan Batuhan Berk Duran, “Aramızda yurttan atılan arkadaşlar var. Öğrenim kredisi olan arkadaşlarımızın kredileri kesildi. Soruşturmalar başlatıldı. Gururla söylüyorum ki bu saldırıları da püskürttük. Koca bir gençlik, hayatları üzerinde tepinilemeyeceğini bu kez mahkemelerde gösterdi” dedi.



TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada, 12 Aralık 2021 günü barınma sorunlarına dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek amacıyla farklı şehirlerden otobüslerle Ankara’ya gelen ve şehir girişinde polis tarafından gözaltına alınan 46 öğrenci ve onları izleyen 3 gazeteci hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşler Kanunu’na muhalefet’ suçundan açılan davanın ilk duruşması, Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.



DURUŞMA, SALONDA SİLAHLI POLİS VARKEN YAPILDI

Duruşmanın başlangıcında, salonda üniformalı polis bulunduğu gerekçesiyle sanık avukatları hakimine itirazda bulundu. Duruşma salonuna silahla gidilemeyeceğini belirten avukatlara hakim, “Duruşma güvenliğini sağlamak için burada. Talep olmasına gerek yok. Zapta geçiririz” cevabını verdi.



Tutuksuz 26 sanığın katıldığı duruşmada, sanık avukatlarından Emre Erdal, derhal beraat kararı verilmesini talep etti.



HAKİM DERHAL BERAAT KARARI TALEBİNİ REDDETTİ

Savcı, sanıkların savunmasının alınmamış olması gerekçesiyle bu talebin reddini istedi. Hakim, dosya kapsamı ve yerleşik Yargıtay kararları nazara alındığında sanıkların savunmaları alınmadan derhal beraat kararı verilmesini gerektirir neden bulunmadığını belirterek talebi reddetti.



“BARINACAK YER BULAMAYAN MİLYONLARCA EMEKÇİ ÇOCUKLARI İÇİN BURADA BULUNUYORUZ”

Talebin reddedilmesinin ardından sanık savunmalarına geçildi. Sanıklar, şu savunmaları yaptı:



Arda Yüksel: Bizler, bu mahkemede sadece barınma hakkı mücadelesi verenler için bulunmuyoruz. Barınacak yer bulamayan milyonlarca emekçi çocukları için burada bulunuyoruz. İstanbul’daki kağıt işçilerinin barınma hakkını da savunmuştuk.

“KOCA BİR GENÇLİK, HAYATLARI ÜZERİNDE TEPİNİLEMEYECEĞİNİ BU KEZ MAHKEMELERDE GÖSTERDİ”

Batuhan Berk Duran: Biz, barınma sorununa ilişkin bir şeyler yaptık. Bunun toplumda da bir karşılığı elbet olacaktı. Bu dava da bu yüzden. Ülkenin kan ağladığı bir problem var. Bizi görünce sorunun toplumsal olduğunu gördüler. Bizim parkta yattığımız ilk gece bir kararsızlık yaşandı. Sonra gözaltına almak gibi dahiyane bir çözüm bulundu. Ülkenin barınma sorunu, parklarda yatan arkadaşları gözaltına alınca tabii çözülmedi. Nitekim bütün ülke bunu destekledi. Sadece öğrenciler değil, bir sınıf barınamıyor.



Savunmam bitmek üzere ama yaşadıklarımız bitmedi. Aramızda yurttan atılan arkadaşlar var. Öğrenim kredisi olan arkadaşlarımızın kredileri kesildi. Soruşturmalar başlatıldı. Gururla söylüyorum ki bu saldırıları da püskürttük. Koca bir gençlik, hayatları üzerinde tepinilemeyeceğini bu kez mahkemelerde gösterdi.

“İŞKENCE LAYIK GÖRÜLDÜ”

Çağla Güzel: Yurt layık görülmediği gibi bana darp layık görüldü, işkence layık görüldü.



“BAŞBAKANLARIN ‘CANLI BOMBALARI TANIYORUZ AMA EYLEM YAPMADAN YAKALAYAMAYIZ’ DEDİĞİ ÜLKEDE, DAHA EYLEM YAPMADAN GÖZALTINA ALINDIK”

Ezgi Ertürk: Bu ülkenin başbakanlarının ‘Canlı bombaları tanıyoruz ama eylem yapmadan yakalayamayız’ dediği ülkede, daha eylem yapmadan gözaltına alındık.

“TALEPLERİMİ DİLE GETİRDİĞİM İÇİN GÖZALTINA ALINDIM. YİNE GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BERAATİMİ TALEP ETMİYORUM”

Kemal Yılmaz: Ben, zaten taleplerini dile getirdiğim için trajikomik bir biçimde gözaltına alındım. Yine trajikomik bir biçimde gözaltına alınmamak için beraatimi talep etmiyorum.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık savunmalarının ardından sanık avukatları beyanlarını sundu. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından hakim, davayı 22 Mart’a erteledi.