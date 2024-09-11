Barış Alper'e 25 milyonluk teklif. Menajeri açıkladı

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Barış Alper'e 25 milyonluk teklif. Menajeri açıkladı

Galatasaraylı Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, transferin son günü İngiliz kulüp Nottingham Forest’ın Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euroluk bir teklif yaptığını, Galatasaray’ın ise bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Galatasaraylı Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz, gerek Galatasaray’da geçen sezon gösterdiği performansla gerekse Euro 2024’de Türkiye Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa’dan bir çok kulübü peşinden koşturdu.

“BARIŞ ALPER’E 25 MİLYONLUK TEKLİF YAPILDI”

Galatasaraylı Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, İngiltere’de transfer sezonunun son günü İngiliz kulüp Nottingham Forest’ın Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euroluk bir teklif yaptığını, Galatasaray’ın ise bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldıklarını belirten Maldan, Galatasaray’ın Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmediğini, bu yüzden kendilerinin de diğer kulüplerle görüşmeyi ilerletmediklerini söyledi.

Maldan, Barış Alper'in Avrupa hayali devam ettiğini ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandığını da sözlerine ekledi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaraylı Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan’ın yaptığı bu açıklamayı sosyal medya platformu X’den paylaştı.

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