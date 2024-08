Barış Atay TİP'ten istifa mı etti?

TİP eski Milletvekili Barış Atay, istifa etti haberlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. partideki MYK üyeliğinden ayrılan Atay, 'Türkiye İşçi Partisi'nden ayrılmadığını ve mücadelesine sanat yoluyla devam edeceğini' ifade etti.

Barış Atay, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde görülen istifa haberlerinin "uydurma" olduğunu ifade ederek Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etmediğini, hâlâ üyesi olduğunu, Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görev süresini tamamladığını, yeni bir merkez yürütme kurulu seçildiğini ifade etti. Atay, “Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum ve bir parti üyesi olarak hayatıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"HOŞUNUZA GİTMEYECEK EMİNİM AMA MÜCADELEYE DEVAM"

Atay konuşmasının devamında, bu durumu oturduğu koltuktan 40 yıl kalmayan, makamları olmadan nefes alamayanların anlamasını beklemediğini ifade etti. Atay, “Hoşunuza gitmeyecek eminim ama mücadeleye devam, her zaman, her şekilde, her yolla” ifadelerini kullandı.

Parti üyesi olarak hayatıma devam ettiğini belirten Atay, de bir oyuncu olarak kendi mesleğine devam edeceğini, bunun mücadeleyi yarım bırakmak olmadığını, 2018 yılının haziran ayına kadar milletvekili olmadığını ve o zaman da mücadelesinin devam ettiğini, 2018-2023 yılları arasında bir milletvekilliği görevi yaptığını ve o görev bittikten sonra oyuncu- yönetmen kimliğine devam edeceğini, siyasetten kopmak diye bir şeyin Türkiye'de pek mümkün olmadığını söyledi.

"SPEKÜLASYONLARA GEREK YOK"

Barış Atay, partiden istifa ettiği ya da partiyle anlaşmazlık yaşadığı iddiaları hakkında da konuştu. Atay, "Beni kimsenin tasfiye ettiği yok. Anlaşamadığımız konular olabilir ama yoldaşlık, ortaklaşa mücadele etmektir. Herhangi bir spekülatif habere inanmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.