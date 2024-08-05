Elektrik akımına kapılan işçi alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, cumartesi günü Çerkez Taşköprü yakınlarında bulunan bir metal fabrikasında gerçekleşti. Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. bir anda elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de ağır yaralandı yaralandı. Yaralı işçileri gören çalışma arkadaşları hemen ihbarda bulundu. 2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi arkasından ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Serdar Bozok’un cenazesi dün toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 işçinin elektrik akıma kapıldığı anlar ise güvenlik kamerası takıldı. Görüntüde yaşamını yitiren Serdar Bozok’un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı görüldü