Barış Manço’ya Karşıyaka vefası

Karşıyaka Belediyesi, Türk müziğinin çağdaş ozanı Barış Manço’nun anısını, 1997 yılında unutulmaz bir konser verdiği yerde sonsuzluğa taşıdı.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 1

Eşi Lale Manço Ahıskalı, Kurtalan Ekspres’ten yol arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenle; Barış Manço Büstü’nün açılışı yapıldı.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 2

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka’nın bir vefa ve saygı kenti olduğunu, bu kez Barış Manço’nun değerli kişiliğinde göstermekten onur duyuyoruz” dedi.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 3

Anadolu rock müziğinin öncülerinden, usta şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı, Türkiye’nin kültür ve sanat elçisi Barış Manço; doğumunun 80. yılı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümünde Karşıyaka’da ölümsüzleşti. Karşıyaka Belediyesi tarafından usta heykeltıraş Ahmet Uzun’a hazırlatılan “Barış Manço Büstü”, sanatçının Kurtalan Ekspres ile 1997 yılında efsane bir konser verdiği Karşıyaka İskele Tramvay Durağı arkasındaki alanda törenle yerini aldı. Açılış sırasında, sanatçının 50 sene önce Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı 2023 adlı eseri de çalındı.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 4

Ardından, barışın ve sevginin sembolü olan güvercinler uçuruldu. Ayrıca, Kurtalan Ekspres’in hayata veda eden diğer üyeleri Paula Van Der Valk Işık ve Bahadır Akkuzu’nun isimlerinin de bulunduğu hatıra panosunun da açılışı yapıldı.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 5

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın ev sahipliğindeki törene; sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı, menajeri Tamer Şahin, Kurtalan Ekspres’ten Recep Işık, Eser Taşkıran, Cihangir Akkuzu ve Ahmet Güvenç, aile bireyleri ve dostları, 1997 yılındaki unutulmaz konseri düzenleyen dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak’ın eşi Pervin Baysak, CHP Karşıyaka İlçe Yönetimi, Belediye Meclisi üyeleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Paula Van Der Valk Işık’ın anne ve babası da tören için Hollanda’dan gelerek bu anlamlı buluşmada yer aldı.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 6

“Barış Manço hep bizimle yaşayacak, hiçbir zaman unutulmayacak” diyen Başkan Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: “Yalnızca çok değerli bir müzik insanı için değil, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı, ülkemizin en önemli kültür ve sanat elçilerinden biri, emeğiyle toplumsal sorumluluğunu buluşturmuş bilge bir kişiye saygımızı, sevgimizi ve vefamızı sunmak için bir aradayız. Modern bir müzik dalını ülkesinin geleneksel halk değerleriyle harmanlayarak, yepyeni bir tür yaratan ve eşsiz örneklerini dünyaya armağan eden Barış Manço, “ölümsüzlük” nitelemesini sonuna dek hak eden bir sanat emekçisidir.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 7

Karşıyaka’nın bir vefa ve saygı kenti olduğunu, bu kez Barış Manço’nun değerli kişiliğinde göstermekten onur duyuyoruz. Cumhuriyet’imizin 100. yılını yaşarken, sevgili Barış Manço’muzun doğumunun 80. yılını kutluyoruz. Ona bu yolculukta eşlik eden değerli arkadaşları Paula Van Der Valk Işık ile Bahadır Akkuzu’yu da saygıyla anıyoruz. Burada bizimle bu özel günü paylaşan Lale Manço Ahıskalı’ya, Kurtalan Ekspres’in değerli üyelerine, aile fertlerine, heykeltıraş Ahmet Uzun’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, 1997 yılındaki o unutulmaz konseri düzenleyen, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Ahmet Kemal Baysak’ı da saygı ve özlemle anıyorum.”

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 8

Lale Manço Ahıskalı da “İzmir benim için yabancı bir yer değil, annem buralı. Ben 1975 yılında Barış’la tanıştım. Fuar zamanları bizim en güzel dönemlerimizdi. Hatta aşkımızın büyüdüğü, geliştiği yerdir İzmir. Bizim için yeri ayrıdır. Cumhuriyete inanan, en Atatürkçü şehirlerimizdendir. Bugün bir kez daha anladım ki Barış İzmir’i ne kadar sevdiyse, İzmirliler ve Karşıyakalılar da onu sevmiş. Ve böyle şahane bir eserle onu yaşatmak istemişler. Muhteşem bir büst olmuş, Ahmet Uzun’un ellerine sağlık. Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın” diye konuştu

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 9

Barış Manço’nun Kurtalan Ekspres’ten yol arkadaşları; Paula Van Der Valk Işık’ın eşi Recep Işık (Rec Rocero) ve Bahadır Akkuzu’nun kardeşi Cihangir Akkuzu da konuşmalarında duygularını paylaştı, gösterilen vefa için Başkan Tugay’a teşekkür etti.

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Barış Manço’ya Karşıyaka vefası 10

26 yıl önceki unutulmaz konsere dair anılarını anlatan Akkuzu, “Burada inanılmaz bir kalabalıkla karşılaşmıştık. Belki de Türkiye’de verdiğimiz en büyük konserlerden bir tanesiydi” dedi.

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