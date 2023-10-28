Barış Manço’ya Karşıyaka vefası

Lale Manço Ahıskalı da “İzmir benim için yabancı bir yer değil, annem buralı. Ben 1975 yılında Barış’la tanıştım. Fuar zamanları bizim en güzel dönemlerimizdi. Hatta aşkımızın büyüdüğü, geliştiği yerdir İzmir. Bizim için yeri ayrıdır. Cumhuriyete inanan, en Atatürkçü şehirlerimizdendir. Bugün bir kez daha anladım ki Barış İzmir’i ne kadar sevdiyse, İzmirliler ve Karşıyakalılar da onu sevmiş. Ve böyle şahane bir eserle onu yaşatmak istemişler. Muhteşem bir büst olmuş, Ahmet Uzun’un ellerine sağlık. Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın” diye konuştu