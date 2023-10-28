Barış Manço’ya Karşıyaka vefası

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın ev sahipliğindeki törene; sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı, menajeri Tamer Şahin, Kurtalan Ekspres’ten Recep Işık, Eser Taşkıran, Cihangir Akkuzu ve Ahmet Güvenç, aile bireyleri ve dostları, 1997 yılındaki unutulmaz konseri düzenleyen dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak’ın eşi Pervin Baysak, CHP Karşıyaka İlçe Yönetimi, Belediye Meclisi üyeleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Paula Van Der Valk Işık’ın anne ve babası da tören için Hollanda’dan gelerek bu anlamlı buluşmada yer aldı.