Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu. “Oğlu yerine getirmeli”

Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Unutulmaz sanatçılardan biri olan Barış Manço’nun 50 yıl önce bugün için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.

Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili sözler söyledi. 1995 yılında gerçekleşen konserde Manço şu sözleri dile getirdi:

"Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum"

Sosyal medya kullanıcılarından "Keşke sen de bugünü görebilseydin", "Ailesi bu vasiyeti yerine getirmeli", "Ne güzel konuşmuş" gibi yorumlar geldi.

BARIŞ MANÇO 2023 SÖZLERİ

Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısının sözleri şu şekildedir;

1923`ün ılık bir Ekim sabahında

Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum

Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben

Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu

Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu

Toprak anam toprak anam Anadolu

Babamsa sağı solu belli olmaz

Bir gürledimi yer yerinden oynar

Göğsünde çatırdamalar olurmuş

Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı

Kaya parçaları vardır bu topraklarda

Ve sen benim oğlum

Ve sen kayaların oğlu

Bu taşı toprağı birarada tutacaksın

Kolay değil kayaların oğlu olmak

Kuzeyden esen rüzgara

Güneyden gelen kavurucu sıcağa

Karşı koruyacaksın onları

Kolay değil, kolay değil

Kayaların oğlu olmak

2023`ün ılık bir ekim sabahında

Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım

Ve sankı yüz yıllık ulu bir çınar gibi

Kök salmaya başladım o sabah

Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır

Durmakta olan diğer çınarları farkettim

Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi

Ve asırlık çınarlar benide aralarına aldılar

Ve 2023`ün ılık bir ekim sabahında

Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu

Beraberce seyre koyulduk