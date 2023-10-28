O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf, 100. yıl dönümünde canlandırıldı.

O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık

Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan, "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırılması için Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları çalışma yaptı.

Özler'in oğlu Mustafa Özler, babasının rolünü oynayarak tarihi fotoğrafı Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde yeniden çekti.

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CUMHURİYET'İN 100. YILINDA TEKRAR CANLANDIRILMASI GURUR VERİCİ”

Mustafa Özler, yaptığı açıklamada, 90 yıllık fotoğrafta babasının rolünü oynamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "Bu, Uşak'a mal olmuş bir resim. Uşak'ın adını Türkiye'ye duyuran bir resim. Böyle gurur verici bir tablo Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar canlandırıldığı için çok mutluyum." dedi.

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“YÜZLERİNDEKİ İFADE ÇEKİLEN ZORLUĞU HİSSETTİRİYOR”

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Seçil Büyükuğurlu ise Uşaklı bir sanatçı olarak bu kareyle gurur duyduklarını, aynı ruhu yeniden canlandırmak istediklerini ifade ederek, "Yüzlerindeki ifade o zamanlarda yaşanılan mücadeleyi ve çektikleri zorlukları bize hissettiriyor." diye konuştu.

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