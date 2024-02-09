Barış Yarkadaş tarihi gerçeği Tv100’de açıkladı: CHP MYK, Kılıçdaroğlu'na iktidar için ne gerekiyorsa yapın demiş

Kaynak: Haber Merkezi
Barış Yarkadaş tarihi gerçeği Tv100’de açıkladı: CHP MYK, Kılıçdaroğlu'na iktidar için ne gerekiyorsa yapın demiş
Barış Yarkadaş Tv100’de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokole ilişkin 'tarihi bir gerçeği anlatayım' diyerek yaşananları açıkladı.

Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokole ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, CHP'nin MYK üyelerinin de seçimin kazanılması için Kılıçraoğlu'na tam yetki verdiklerini ve Kılıçdaoğlu'nun seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa yapabileceğini söylediklerini aktardı.

‘İKTİDAR OLMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIN’

Yarkadaş, 'size tarihi bir gerçeği anlatayım' dediği konuşmasında ''Bu protokol CHP MYK’sında konuşuldu ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimseyi ezdirmemek için bütün şimşekleri üzerine çekti. Orada MYK üyesi arkadaşlar, 'İktidar olmak için ne gerekiyorsa yapın Sayın Genel Başkanım' dediler.'' ifadelerini kulandı.

"CHP MYK’SI PROTOKOLÜ BİLİYORDU"

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Zafer Partisi ile CHP arasında imzalanan protokole ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yarkadaş;

‘‘Sayın Erdoğan'ın haklı olduğu bir konu var. Zafer Partisi ile tartışılan bir protokol var. Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktı durup dururken CHP kurultayı öncesi bu protokolü ifşa etti. Herkes sipere yattı ‘Benim haberim yok’ dedi.

O zaman tarihi bir gerçeği anlatayım, bu protokol CHP MYK’sında konuşuldu ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimseyi ezdirmemek için bütün şimşekleri üzerine çekti. Orada MYK üyesi arkadaşlar, 'İktidar olmak için ne gerekiyorsa yapın Sayın Genel Başkanım' dediler.

14 Mayıs’tan birkaç gün sonra İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker istifa edecekti. 14 Mayıs rozetini yeni takmış gerekçesi de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ’ın yaptığı protokol. Protokolün içeriğini biliyor’’ ifadelerini kullandı.

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