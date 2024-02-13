TV100’den büyük atılım. 5 yılda Medya Grubu oldular

Türk basın dünyasına 2019 yılında giren TV100 büyük bir gelişim ve değişim gösterdi.

Son 5 yılda hızla gelişen TV100, Gülseven Medya Grubuna dahil oldu.

Gülseven Medya Grubu bünyesinde Tv100 haber kanalının yanı sıra, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyoları, Bizimev Tv, Tv100.com ve Medyatava.com'u barındırıyor. Yeni medya grubunun binası da hazır.

YENİ YAYIN YÖNETMENİ KİM OLDU?

Grup, tarafsız ve merkez medya kurmak amacıyla gelişti. Bu grupta yer alan tüm yayın organları İstanbul Şişli’deki 13 bin metrekarelik merkez binaya taşındı.

Gülseven Medya Grubu'nun Medya Grup Başkanı Tv100'ün kurucu Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer oldu.

Alican Değer 5 yıldır sürdürdüğü Genel Yayın Yönetmenliğini de çalışma arkadaşı Tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e devretti.

YENİ BİNA YENİ LOGO

Gülseven Medya Grubu yeni logosunu kamuoyuna tanıttı. Bu grubun ayrıca bir eğlence bir de ekonomi kanalı kuracağı da bildirildi.

Medya grubunun diğer planında biri spor, biri ekonomi olmak üzere iki de internet sitesi bulunuyor.