Kılıçdaroğlu liste paylaşıp Erdoğan'a seslendi: Varsa yüreğin sen doldur

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hayat pahalılığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli maaşları ve asgari ücretin her geçen gün erdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bir de liste paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen ay 3 kişilik bir ailenin 3 öğün mutfak masrafı 12.669 TL iken aynı menü bu ay 14.974TL olmuş….

Faturaları, kirayı, okul masraflarını, sağlık ve giyim giderlerini varsa vicdanın, varsa yüreğin sen doldur! Kestane balının, manda yoğurdunun ve yediğin ejder meyvesinin fiyatlarını da yaz…

Bu aziz milletime kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı… Ama senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime! BOP eş başkanı…”