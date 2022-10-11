11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Medya Polemik
  • >
  • Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi

Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi

TV100'ün ilgi ile izlenen Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 00:26
Takip Et

Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi! Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı

Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
+
Aa
-

TV100’de yayınlanan Taksim Meydanı programında, tv100 yazarı Barış Yarkadaş ile Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında gerginlik yaşandı.

Son zamanlarda vatandaşların yaşam biçimlerine yapılan müdahalede artış olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş, “Bir insan kendisini sokakta kendini tedirgin hissediyorsa siyasetin sorunu bunu çözmektir. Festivaller yasaklanıyorsa yaşam biçimlerine müdahaledir. Muhalif kanallar kapatılıyorsa, sürekli ceza veriliyorsa bu yaşam biçimine müdahaledir. Festivallerin, tiyatroların yasaklanması bir sorun değil mi. Hepsi birer yaşam biçimine müdahale” diye konuştu.

Yarkadaş’ın, festival ve konser iptallerinin yaşam biçimine müdahale olduğu sözlerine karşılık Hacı Yakışıklı, “Türkiye’de her gün yüzlerce konser oluyor. Yüzlerce festival yapılıyor. Üç tane konser iptal edildi diye yaşam biçimine müdahale mi olur” dedi.

Yaşam biçimine müdahale olduğunu yinelen Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Senin nasıl yaşama biçimin varsa başkalarının da yaşama özgürlüğü, inanç özgürlüğü var. Örneğin Aleviler. Cem evlerini ibadethane yerine Turizm Bakanlığına bağladılar. Kültürel bir varlıklarmış gibi Kültür ve Turizm bakanlığına bağlandı Aleviler. Al sana yaşan biçimine müdahale”

İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesinin ardından moderatör Gürkan Hacır araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sakaryalı
11.10.2022 11:05
Sevgili Barış sen demokratlara laf söyler aleni eleştiren güya dost Millet düşman neler yapmaz boşa söylenme  
 
Hacı
11.10.2022 10:43
Sarayın dalkavukları olur, bunlar halktan uzaktır, işleri birilerini yalamaktır, onları dikkate almaya değmez, sahipleri bile onlara önem vermez.  
 
Murat Tansel
11.10.2022 10:41
Benim sorunum hacı yakışıklı değil …Esas barış yarkadaş’ I izlerken sosyal demokrat biri olarak ızdırap çekiyorum  
 
TÜM YORUMLAR (18)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Motorine bir zam daha geldi
3
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
4
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
7
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.