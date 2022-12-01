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  • Hacı Yakışıklı HDP'ye kapatma davasının nasıl sonuçlanacağını açıkladı. Kulislerden sızanları yazdı

Hacı Yakışıklı HDP'ye kapatma davasının nasıl sonuçlanacağını açıkladı. Kulislerden sızanları yazdı

Eski AKİT yazarı Hacı Yakışıklı, AKP kulislerinde konuşulanları aktardı. Yakışıklı seçimlerin Mayıs ayına alınacağı ve HDP'nin kapatılmaktan vazgeçileceğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:18
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İktidara yakınlığı ile bilinen eski AKİT yazarı Hacı Yakışıklı'dan dikkat çeken kulis bilgisini açıkladı. Seçimler Mayıs'ta HDP'ye kapatma yok

Hacı Yakışıklı HDP'ye kapatma davasının nasıl sonuçlanacağını açıkladı. Kulislerden sızanları yazdı
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Milli Gazete’de yer alan habere göre, İktidara yakınlığı ile bilinen eski AKİT yazarı Hacı Yakışıklı'dan dikkat çeken kulis bilgisi geldi. AK Parti kulislerinde konuşulanları aktaran Hacı Yakışıklı seçim tarihinin öne çekileceğini söyledi. Mayıs ayında erken seçim yapılacağını öne süren Hacı Yakışıklı, Anayasa değişikliği bahanesiyle AK Parti'nin bir araya geldiği HDP'nin ise kapatılmaktan vazgeçileceğini söyledi.

Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı'nın iddiaları şu şekilde:

"Cumhur İttifakı cephesi AK Parti, MHP ve BBP olarak TBMM milletvekili seçimi için ayrı ayrı kendi "600 kişilik" listeleriyle seçmen karşısına çıkacaklar.

Özellikle AK Parti listelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir değişiklik olacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı adayı hususunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adayımız belli, kararımız net" mitinglerini uzun zamandır yapıyor.

Cumhur İttifakı cephesinde seçim startı çoktan verildi. Neredeyse tüm sistem net, her şey açık ve ortada!

Konuştuğum bütün ciddi araştırmacılar AK Parti’nin oylarının son altı ayın zirvesinde olduğunu söylüyor. İstatistikler birbirine yakın olduğu için bu çıkarımı doğru buluyorum.

2023 seçimleri Mayıs'ta da olabilir.

Avrupa'da siyaset yapan bir parti olsa ve Avrupa askerlerini öldüren bir terör örgütünü savunan bir parti olsa 40 defa kapatılırdı!

Peki, Ankara koridorlarında durum nedir?

HDP'nin kapanmasından ziyade bazı isimlere siyasi yasak gelmesi ve hazine yardımının belli ölçülerde kesilmesi bekleniyor. Bunu bir siyasi partinin görüşü olarak yazmıyorum. Siyaset uzmanları genelde bu görüşe sahip. Ek süreler, görüşler, savunmalar derken bu iş 2023 sonuna kalabilir. Yine de söz AYM'de; ben sadece kulislerde konuşulanları aktarmakla mükellefim."

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ANKARALI OLARAK
1.12.2022 15:00
Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tüm konaklama giderleri sizin vergileriniz ile karşılanarak katarda beleş maç seyretmeye giden hem "Hacı" hemde " Yakışıklı" ya hakkınızı helal ediyormusunuz.  
 
cevaben
1.12.2022 14:47
HDP'nin kapatılması ile maç seyretmeye gidenlerin alakasını çözemedim bu konuda söyleyecek bir lafın yok mu  
 
Hamit Seki
1.12.2022 14:40
HDP kapatılıp seçime giremezse oyları millet ittifakına gideceğinden bunu riske almazlar, en azından rüşvet verip beka sorununa da gözleri kapatıp kandırmaya çalışırlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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