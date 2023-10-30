Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı'dan cevap: "Olurdu"

Katıldıkları bir televizyon programında Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasındaki diyalog gündem oldu. Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı "Olurdu" şeklinde cevap verince tansiyon yükseldi