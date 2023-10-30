Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı'dan cevap: "Olurdu"

Katıldıkları bir televizyon programında Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasındaki diyalog gündem oldu. Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı "Olurdu" şeklinde cevap verince tansiyon yükseldi

Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı'dan cevap: "Olurdu"

Katıldıkları bir televizyon programında Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasındaki diyalog gündem oldu. Barış Yarkadaş'ın "Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı" cümlesine Hacı Yakışıklı "Olurdu" şeklinde cevap verince tansiyon yükseldi

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