Barış Yarkadaş’tan flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Belediye başkanlarına bu talimatı verecek

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime CHP'yi tek başına sokacağı yönünde bir izlenim edindiğini belirtti.

Barış Yarkadaş’tan flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Belediye başkanlarına bu talimatı verecek

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, "Siz her gün çıkıp CHP’yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil." dedi.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi Yaşam
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı Dünya
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı Yaşam
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı
Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı Yaşam
Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum Spor
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok Yazarlar
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak Yazarlar
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak