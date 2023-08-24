Barış Yarkadaş’tan flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Belediye başkanlarına bu talimatı verecek

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, "Siz her gün çıkıp CHP’yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil." dedi.