Barış yemeğinde silahla konuştu: 16 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde barış yemeğinde kavga çıktı. Silahlı kavgada 16 kişi yaralandı. Bir de kavga etmek için bir araya gelseler ne olurdu acaba?

Barış yemeğinde silahla konuştu: 16 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli akrabaların bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Tekel Mahallesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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