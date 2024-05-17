Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katında gerçekleşen buluşmada, çıkan tartışma sonucu kayınbirader S.P. (35) tabancayla S.G.'yi bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan A.H.P. ve S.P., polis tarafından olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

Olay öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, A.H.P. kızıyla sorun yaşayan damadı S.G.'yi konuşmak ve barışmak amacıyla evine çağırdı. Ancak tartışma büyüyerek şiddete dönüştü ve kayınbirader S.P., S.G.'yi bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan A.H.P. ve S.P. kısa sürede motosikletli Yunus timleri tarafından yakalandı.

Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı S.G. özel bir hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 3 boş kovan buldu.