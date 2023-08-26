Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol bariyerlerine saplandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya Karayolu Bozcamahmut Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa Enes Dağlı (18) idaresindeki 68 ACB 387 plakalı otomobil, Bozcamahmut Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol bariyerlerine çarptı. Adeta bariyere saplanan otomobil hurdaya dönerken genç sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza13.jpg

kaza12.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi Magazin
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti Güncel
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi Güncel
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı Ekonomi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti Güncel
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu! Ekonomi
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu!