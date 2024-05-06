İsrail'den kritik Refah açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftiş ederken, Refah kentine ililşkin kritik bir açıklamada bulundu. Gallant, teftiş esnasında gerçekleştirdiği konuşmada, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor" sözlerini kaydetti.

Ateşkes ve esir takası mutabakatı, Mısır ve Katar’ın arabulucuğunda Kahire’de görüşülüyor. İsrail, Hamas’ın ateşkes teklifini cevaplamadan Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini aktardı.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, Tel Aviv yönetiminde bulunan üst düzey isimler; gelen uluslararası tepkilere rağmen yaklaşık 1 buçuk milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı düzenleyeceklerini ilan etti. Tel Aviv yönetimine göre, Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70’i geçtiğini açıklamıştı ve İsrailli esirlerin yakınları Refah kentine gerçekleştirilecek olan kara saldırısının esirlerin hayatını hiçe saymak olduğunu ifade ediyor.

7 Ekim tarihinden bu zamana dek, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kapsamda İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.