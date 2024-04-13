Bariyerlere çarpan motosiklet dere yatağına uçtu: 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, Bayramiç-Çan Karayolu üzerinde saat 18.00 civarında gerçekleşti. Yan tali yoldan ana yola çıkan Berkay Beceren (18) yönetimindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Berkay Beceren ile Deniz Özcan (17) dere yatağına savruldu. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen gençlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, iki gencin cenazeleri Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.