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Bariyerlere çarparak durabildi

Antalya’da aracın hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:50
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Bariyerlere çarparak durabildi

Bariyerlere çarparak durabildi
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İHA
Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Dürdane Abay, idaresindeki 07 BEB 165 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolun solundaki, ardından sağındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Dürdane Abay’ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafiğin bir süre tek şerit üzerinden ilerlediği görüldü.

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