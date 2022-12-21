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Bariyerleri aşan TIR karşı şeride devrildi: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir tır önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen tır içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 05:48
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Bariyerleri aşan TIR karşı şeride devrildi: 1 ölü

Bariyerleri aşan TIR karşı şeride devrildi: 1 ölü
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Berkan Berber idaresindeki kar tuzu yüklü TIR, aynı yönde seyreden A.K. yönetimindeki tıra çarptı.

Kontrolden çıkan Berber'in kullandığı TIR'ın dorsesi devrilerek karşı şeride geçti, sürücü ise İstanbul yönünde kalan kupada sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sağlık görevlileri, itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Berber'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Trafik akışının otoyolun iki tarafında kontrollü verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, aracı kaldırma ve yola saçılan tuzları temizleme çalışması başlattı. (AA)

Fotoğraf: İHA

Anadolu Otoyolunda bariyerleri aşan tır karşı şeride geçerek devrildi: 1 ölü

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