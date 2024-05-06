Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'den flaş açıklama: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'den flaş açıklama: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Atakaş Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler, dün oynanan ve 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Ligde kalmak için uğraş veren iki takım Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.

Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, maç sonrası yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

''BASKETBOL İDMANI YAPARAK HAZIRLANIYORUZ''
Çok yalnız kaldıklarını ifade eden tecrübeli kaleci, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

VAHİM DURUMU AÇIKLADI
5 aydır kaşar ekmek yediklerini açıklayan Erce Kardeşler, ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım.'' ifadelerini kullandı.

''VOLKAN HOCA YALNIZ KALDI''
Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel ile ilgili de konuşan Erce, ''Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir." sözlerini sarf etti.

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