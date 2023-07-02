Barlar sokağında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Marmaris’te barlar sokağında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Barlar sokağında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İHA
Olay, dün gece 02.00 sıralarında Marmaris Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç., S.Ç., H.Ç. ve S.A. isimli 4 genç, kız arkadaşları ile eğlenirken yanlarına A.N.B., M.H., F.R., M.R.I.N. ve M.H. isimli 5 Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı genç geldi.

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Yanlarına gelen 5 yabancı uyruklu şahsın kendilerini rahatsız ettikleri ve kız arkadaşlarına laf attıkları iddiasıyla gençlerin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.Ç. ve S.Ç. ceplerinden çıkardıkları taşıdıkları kelebek tarzı bıçak ile 5 yabancı uyruklu gence saldırdı.

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Çıkan kavgada 5 şahıs çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar ise o esnada bölgede devriye gezen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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Öte yandan, kavgada kullanılan 2 bıçağın, saldırganların arkadaşları tarafından halk plajındaki denize atıldığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bıçağın bulunması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan araştırmaların ardından kavgada kullanılan 2 bıçak da bulundu.

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Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan N.Ç. ve S.Ç. ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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