Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama

Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı menşeli internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları yerleri belirleyen ekipler, Bartın, Muğla ve Sakarya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

5 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve takılı vaziyette boş şarjör, 5 cep telefonu, 1 laptop, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 600 dolar, kredi kartı, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

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​İşlemleri sonrası çete lideri olduğu ileri sürülen C.S. (38) ile kentte esnaflık yapan A.B.(32) ve M.C. (37) tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi.

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Öte yandan yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 11 kişi, ifadelerini ardından serbest kalırken, idari para cezası uygulandı.

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