Bartın’da denizin rengi değişti. İşte nedeni?

Bartın Irmağı, yağışlı bir hafta sonunun ardından denize kahverengi bir su bıraktı. Bartın, Karabük ve Kastamonu’da metrekare başına 30 kilogramdan fazla yağmur yağdı. Bartın Irmağı, bu bölgelerden gelen çamuru denize taşıdı. Nehrin denize karıştığı yerde, su kahverengiye dönüştü. Limanda da deniz çamurla kaplandı. Çamurlu su, geniş bir alanda rengini değiştirdi. Irmak, denize atık da getirdi. Bu da kıyılarda kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile’de de deniz, derelerden gelen çamurla renk değiştirdi.