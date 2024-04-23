Bartın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim Çetinbağ (44) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.