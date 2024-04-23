Bartın'da iki evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kaynak: İHA
Bartın'da iki evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Bartın'da bitişik iki evde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Merkez ilçeye bağlı Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde bulunan bir evde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre tüp değişiminin ardından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevler, bitişikte bulunan eve de sıçrarken, yangın sonucu Tevfik Çetinbağ hayatını kaybetti, eşi Seher Çetinbağ, ile yeğeni Selim Çetinbağ ise feci olay sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iki ev de kullanılamaz hale geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ'ın yatalak hasta olduğu ve yangından kaçamadığı edinilen bilgiler arasında.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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