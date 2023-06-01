Bartın’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Yangın sabah saatlerinde Ulugeçit Ambarcı köyünde meydana geldi. 61 yaşındaki Temel Güney ve eşinin yaşadığı iki katlı evden yükselen alevler bir anda büyüdü.

Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)