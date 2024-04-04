Bartın'da mobilya atölyesinde yangın

Bartın'da oto sanayi sitesinde bulunan bir mobilya şirketine ait montaj atölyesinde, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Montaj için atölyeye gelen çalışanların atölyeden çıkmasının ardından başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve 2 katlı atölyeyi kapladı.

Atölyenin bitişiğinde bulunan oto tamir ve yedek parça dükkanına sıçrayan yangına müdahale edilmesi için çok ayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, meydana gelen patlamalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin, 6 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, ahşap ve mobilya malzemeleri ile madeni yağlar bulunan iş yerlerinde, geniş çaplı hasar meydana geldi.