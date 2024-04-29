Kuraklık tehlikesi geçiren Kırıkkale'de yağmur yüzleri güldürdü

Kaynak: İHA
Kuraklık tehlikesi geçiren Kırıkkale'de yağmur yüzleri güldürdü
Kırıkkale'de uzun bir kuraklık döneminden sonra akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "sarı kod" uyarısından sonra Kırıkkale'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte uzun süren kuraklık döneminden sonra etkili olan kuvvetli yağışta, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya karayollarında sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur vatandaşlara güçlük yaşatırken, kimileri şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken, kimi vatandaşlar da koşarak bir yerlere sığındı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

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