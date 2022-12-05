﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu

Kentte geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki çöplerin 20 kişilik belediye temizlik görevlisi ve iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki kirlilik dronla görüntülendi.

(Kaynak: AA)