Bartın'daki selde yıkılanın yerine inşa edilen köprü ulaşıma açıldı

Kozcağız-Kumluca beldesi kara yolu üzerinde bulunan ve selde yıkılan Boğazköy Köprüsü'nün yerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki köprü tamamlandı.
Yaklaşık 4 ayda yapımı biten köprüde ulaşım sağlanmaya başlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçici olarak kurulan hafif alaşımlı sabit köprü de bölgeden kaldırıldı.
Ulaşıma açılan yeni köprü, dronla da görüntülendi.
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